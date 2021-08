Volley femminile, l’Italia verso Parigi 2024. Il gruppo rimarrà il medesimo, con qualche ritocco. Serve una vice-Egonu (Di domenica 8 agosto 2021) Non è tutto sbagliato, non è tutto da rifare. La Nazionale di Volley femminile, diciamolo, è stata una delle delusioni più grandi a Tokyo 2021. Le premesse per colmare la lacuna delle zero medaglie olimpiche nella storia di questa disciplina al femminile c’erano tutte ma il campo ha bocciato clamorosamente la squadra di Davide Mazzanti che ha iniziato a perdere nella sfida apparentemente insignificante contro la Cina e poi ha mollato clamorosamente la presa nel quarto di finale contro la Serbia. Non va però dimenticato che questa squadra ha demolito avversarie del calibro di Russia e Turchia e, in una delle partite chiave dei Giochi, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Non è tutto sbagliato, non è tutto da rifare. La Nazionale di, diciamolo, è stata una delle delusioni più grandi a Tokyo 2021. Le premesse per colmare la lacuna delle zero medaglie olimpiche nella storia di questa disciplina alc’erano tutte ma il campo ha bocciato clamorosamente la squadra di Davide Mazzanti che ha iniziato a perdere nella sfida apparentemente insignificante contro la Cina e poi ha mollato clamorosamente la presa nel quarto di finale contro la Serbia. Non va però dimenticato che questa squadra ha demolito avversarie del calibro di Russia e Turchia e, in una delle partite chiave dei Giochi, ha ...

