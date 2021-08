Vlora | Decaro | Europa si ponga tema solidarietà

(Di domenica 8 agosto 2021) Il "messaggio di" che Bari e i baresi diedero in occasione dello sbarco della, l'8 agosto 1991, con a bordo circa 20 mila cittadini albanesi, quando "per la prima volta il flusso ...

Lo ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio, in occasione delle celebrazioni per il trentennale dello sbarco della. "Bari, città di mare - ha detto- , ha visto ...Bari ricorda il trentennale dell'arrivo dellacon un programma di appuntamenti promosso in collaborazione con i Comuni di Durazzo e di ... alle ore 10.30 il sindaco Antoniodeporrà una ..."Trent'anni importanti ma adesso guardiamo al futuro. Il prossimo passo è aprire i negoziati di adesione tra Unione europea e Albania, e l'Italia ha sempre sostenuto il percorso europeo dell'Albania".Il "messaggio di solidarietà" che Bari e i baresi diedero in occasione dello sbarco della Vlora, l'8 agosto 1991, con a bordo circa 20 mila cittadini albanesi, quando "per la prima volta il flusso mig ...