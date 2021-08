Venezuela: aggredito italiano residente in Monagas, è grave (Di domenica 8 agosto 2021) Un cittadino italiano di 80 anni, Vincenzo Termini, residente nello Stato Venezuelano di Monagas, è stato attaccato e violentemente percosso lo scorso 4 agosto mentre rientrava a casa, ed ora è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Un cittadinodi 80 anni, Vincenzo Termini,nello Statono di, è stato attaccato e violentemente percosso lo scorso 4 agosto mentre rientrava a casa, ed ora è ...

