(Di domenica 8 agosto 2021) IlMorhad Amdouni si è reso protagonista di unche ha causato molte polemiche nell’ultimo giorno delle Olimpiadi di. L’atleta, avvicinandosi al banchetto che distribuivatte d’acqua al 28esimo chilometro della, ha buttato a terra tutte lette posizionate per idi, prendendo l’ultima della fila, l’unica rimasta in piedi.Unche ha scatenato l’ira sui social di moltissime persone, che hanno rilanciato l’immagine con commenti molto duri. Un ...

Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - Eurosport_IT : SEDICI SU SEDICI! ???????? L'Italia scrive un nuovo record nella propria storia olimpica! ???????? #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : BRIVIDI! ABBIAMO I BRIVIDI! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam |… - HuffPostItalia : Tokyo 2020, un gesto poco olimpico: maratoneta francese fa cadere bottiglie per i compagni di gara (VIDEO) - infoitsport : Tokyo 2020, cala il sipario su Giochi Olimpici -

La Stampa

Oggi termineranno ufficialmente i 32° Giochi Olimpici di, ma l'estate Olimpica non finisce certo qui, perchè dal 24 agosto al 5 settembre, sempre a, si disputeranno le Paralimpiadi. La nostra delegazione sarà composta da 113 atleti, la cui ...Leggi anche Chi sono le farfalle azzurre, bronzo nella ginnastica ritmica: l'Italia vola a 40 medaglie Si chiudono i Giochi di: l'Italia dei record porta a casa 40 medaglie Chi è Quinn, la ...Così il presidente della Fita, Angelo Cito, al termine della cerimonia conclusiva di Tokyo 2020. "In atleti come loro si rispecchiano milioni di ragazze e ragazzi che amano gli sport olimpici - ...Il maratoneta francese Morhad Amdouni si è reso protagonista di un gesto che ha causato molte polemiche nell’ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo.L’atleta, avvicinandosi al ...