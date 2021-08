Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi (Di domenica 8 agosto 2021) altri 822 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Continuano a salire i contagi nell'Isola. Ieri erano stati 776 i casi di Covid accertati. Oggi sono 46 in più e con un'incidenza ... Leggi su palermotoday (Di domenica 8 agosto 2021)822 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in. Continuano a salire inell'Isola. Ieri erano stati 776 i casi diaccertati. Oggi46 in più e con un'incidenza ...

Advertising

PalermoToday : Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi - infoitinterno : Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi, a Catania +110 - infoitinterno : Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi - ag_notizie : Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi (80 nell'Agrigentino)… - DavideTedesco74 : I DATI Si impenna il numero dei ricoveri Covid in Sicilia: ci sono altri 822 contagi Numeri impietosi - quelli cont… -