Advertising

NicolaPorro : Mentre continuano gli sbarchi in Sicilia, leggete un po’ cosa succede a questo ragazzo fidanzato con una straniera ?? - fattoquotidiano : Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre… - MediasetTgcom24 : Sbarchi migranti, Musumeci: 'Intervenga Draghi, dichiari lo stato di emergenza' #migranti - zazoomblog : Sbarchi migranti Musumeci: Intervenga Draghi dichiari lo stato di emergenza - #Sbarchi #migranti #Musumeci: - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sbarchi migranti, Musumeci: 'Intervenga Draghi, dichiari lo stato di emergenza' #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi migranti

È facile brandire glideicome una clava con cui percuotere l'opinione pubblica, provata dalle difficoltà del presente e inquieta di fronte alle incertezze del futuro. Pochi sanno, ...commenta 'Non amo alimentare polemiche sterili. Dico con forza che la Sicilia continua a essere presa d'assalto daglidie che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo criminale commercio di carne umana'. Lo dichiara il presidente di Regione, Nello Musumeci, che si appella al premier ..."Mi appello al presidente Draghi: serve un segnale forte e può venire solo da lui. Faccia quello che non ha voluto fare chi l'ha preceduto" ...La campagna vaccinale alla Fiera del Mediterraneo riprende a orario continuato, dopo lo stop in alcune ore del giorno per l’emergenza caldo. L’hub provinciale di Palermo torna in attività con nuovi or ...