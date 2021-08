Pjanic-Juve, un ritorno di fiamma: la situazione (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Laporta e quello della Juventus Agnelli si sono incontrati nella notte scorsa. Si è aperto un dialogo sul possibile ritorno di Miralem Pjanic nei bianconeri. Il centrocampista bosniaco desidera la Juventus, vuole tornare ad essere importante per la squadra dopo un anno passato nell’ombra. Tutto potrebbe incastrarsi per permettere l’arrivo a Torino di Pjanic, anche in giornata. Il Barça vuole facilitare la cessione, la Juventus desidera Pjanic a tutti i costi e inoltre il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Laporta e quello dellantus Agnelli si sono incontrati nella notte scorsa. Si è aperto un dialogo sul possibiledi Miralemnei bianconeri. Il centrocampista bosniaco desidera lantus, vuole tornare ad essere importante per la squadra dopo un anno passato nell’ombra. Tutto potrebbe incastrarsi per permettere l’arrivo a Torino di, anche in giornata. Il Barça vuole facilitare la cessione, lantus desideraa tutti i costi e inoltre il ...

Advertising

DiMarzio : La @juventusfc prepara una nuova offerta per #Locatelli: #Pjanic resta sullo sfondo come alternativa - romeoagresti : Nelle ultime ore l’entourage di #Pjanic ha contattato nuovamente la #Juve per provare ad accelerare. La palla ora p… - _Morik92_ : #Pjanic-#Juve, la verità sta nel mezzo: si procede a piccoli passi, ma la volontà è di riportarlo a Torino. Lui, d'… - enzomarangio : @marcopiccari1 E se ci togli i 55 milioni che devi ancora al ManUtd? E il fatto che invece Pogba arrivò alla Juvent… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Tuttosport: 'Pjanic scalda Barça e Juve' -