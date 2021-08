Olimpiadi: “orgoglio pugliese, attendiamo i nostri atleti per festeggiarli come meritano” Il presidente e l'assessore della Regione sulla partecipazione con tre medaglie d'oro ed una d'argento (Di domenica 8 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore allo Sport Raffaele Piemontese sono felici e orgogliosi dei risultati degli atleti pugliesi alle Olimpiadi di Tokyo: Vito Dell’Aquila, oro nel taekwondo; Massimo Stano, oro nella marcia 20 km; Antonella Palmisano, oro nella marcia 20 km; Luigi Samele, doppio argento nella sciabola (individuale e a squadre). “Questo è il frutto – dichiarano Emiliano e Piemontese – di tanti anni di lavoro delle società sportive cui la ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dallaPuglia: IlPuglia Michele Emiliano e l’allo Sport Raffaele Piemontese sono felici esi dei risultati deglipugliesi alledi Tokyo: Vito Dell’Aquila, oro nel taekwondo; Massimo Stano, oro nella marcia 20 km; Antonella Palmisano, oro nella marcia 20 km; Luigi Samele, doppionella sciabola (individuale e a squadre). “Questo è il frutto – dichiarano Emiliano e Piemontese – di tanti anni di lavoro delle società sportive cui la ...

