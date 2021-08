No green pass, gruppo di salernitani ha manifestato in piazza Portanova (Di lunedì 9 agosto 2021) di Monica De Santis La piazza chiama… e anche Salerno, se pur in minima parte, risponde a supporto delle manifestazioni in corso in tutta Italia contro il green pass. Una trentina di persone forse quaranta compreso qualche bambino ieri pomeriggio si è ritrovata a piazza Portanova in maniera pacifica per dire no al green pass che, come scritto sui loro striscioni “Discrimina, Divide, Confonde, Marchia”. La signora Gabriella Boninfante è una delle manifestanti che in maniera pacifica spiega il perchè del suo rifiuto a vaccinarsi e di conseguenza all’utilizzo del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 agosto 2021) di Monica De Santis Lachiama… e anche Salerno, se pur in minima parte, risponde a supporto delle manifestazioni in corso in tutta Italia contro il. Una trentina di persone forse quaranta compreso qualche bambino ieri pomeriggio si è ritrovata ain maniera pacifica per dire no alche, come scritto sui loro striscioni “Discrimina, Divide, Confonde, Marchia”. La signora Gabriella Boninfante è una delle manifestanti che in maniera pacifica spiega il perchè del suo rifiuto a vaccinarsi e di conseguenza all’utilizzo del ...

