Napoli, due cessioni per iniziare a comprare (Di domenica 8 agosto 2021) Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli osserva e tiene costantemente monitorati tantissimi profili. Il problema è che prima di poter comprare, bisogna vendere, ormai mantra che riguarda non solo il Napoli, ma la maggior parte dei club italiani. Secondo il CdM, da qui a qualche giorno dovrebbero esserci due cessioni, Ounas e Tutino. I due giocatori potrebbero portare nelle casse del Napoli una cifra che oscilla tra 20 e i 25 milioni di euro. Per questo motivo Giuntoli è attivo nella ricerca di profili interessanti, come il nuovo nome per la fascia sinistra, Estupinan, perché c'è la volontà di ...

