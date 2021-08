MotoGP, Jorge Martin: “Fatico a credere di aver vinto, dedico questo successo a mio nonno” (Di domenica 8 agosto 2021) Un weekend perfetto per lo spagnolo Jorge Martin. Il centauro della Ducati Pramac, dopo aver ottenuto la pole-position, ha vinto il GP di Stiria, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Una corsa condizionata da una sospensione (bandiera rossa) per via di un incidente spettacolare che ha visto coinvolti Lorenzo Savadori (Aprilia) e Daniel Pedrosa (KTM). Savadori che, a causa di una frattura al malleolo, non è tornato in sella alla sua moto per la ripresa della gara. Per Ducati sono sei su sette le vittorie sulla pista di Spielberg, in calendario dal 2016. Un Martin raggiante, che si gode il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Un weekend perfetto per lo spagnolo. Il centauro della Ducati Pramac, dopoottenuto la pole-position, hail GP di Stiria, tappa del Mondiale 2021 di. Una corsa condizionata da una sospensione (bandiera rossa) per via di un incidente spettacolare che ha visto coinvolti Lorenzo Savadori (Aprilia) e Daniel Pedrosa (KTM). Savadori che, a causa di una frattura al malleolo, non è tornato in sella alla sua moto per la ripresa della gara. Per Ducati sono sei su sette le vittorie sulla pista di Spielberg, in calendario dal 2016. Unraggiante, che si gode il ...

