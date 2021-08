Moto: Austria; vince Martin su Ducati Pramac, solo 13/o Rossi (Di domenica 8 agosto 2021) Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio di Stiria in Austria. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Jorgesuha vinto il Gran Premio di Stiria in. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto Austria Moto: Austria; vince Martin su Ducati Pramac, solo 13/o Rossi Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio di Stiria in Austria. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai protagonista Valentino Rossi, solo 13/o dopo che giovedì scorso ha ...

Moto: Austria; medico, per Savadori solo contusione al piede E' quanto emerso dalle valutazioni fatte al centro medico del circuito di Spileberg dove è in corso il Gran Premio della MotoGp d'Austria. Savadori, visibilmente zoppicante, ha espresso la volontà di ...

