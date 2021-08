Messi verso il Psg | stipendio super | i retroscena sul contratto

(Di domenica 8 agosto 2021) Lionellascia il Barcellona e viaggiail Paris Saint Germain. Le indiscrezioni di calciomercato in questo senso si fanno sempre più insistenti. L'argentino ha annunciato ufficialmente l'addio al club blaugrana, chiudendo praticamente un'era per lui, per il club e per il calcio. Non erano troppe le squadre che avrebbero potuto permettersi anche solo l'idea di portare la Pulce sotto la propria egida, ma nelle ultime ore il cerchio si è ristretto ad una sola pretendente: il Paris Saint Germain.per molti il migliore calciatore al mondo E se si muove Lionel, si sposta anche colui il quale negli ultimi ...

Lionel Messi sarà un nuovo giocatore del PSG: i rapporti con Icardi non sono idilliaci e l'ex Inter è pronto a lasciare Parigi ...