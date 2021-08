Lutto nella famiglia di Masterchef: muore a 74 anni “nonna Anna” (Di domenica 8 agosto 2021) Ennesima terribile notizia per i fan di Masterchef. A soli 74 anni è morta la concorrente dell’ottava stagione, Anna Martelli, conosciuta da tutti come ‘nonna Anna’. A renderlo noto, l’entourage del coocking Show sui suoi profili social. È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di Masterchef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste. ?https://t.co/rLZrivXJDB — Masterchef Italia (@Masterchef it) August 8, 2021 Una persona e un personaggio ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 8 agosto 2021) Ennesima terribile notizia per i fan di. A soli 74è morta la concorrente dell’ottava stagione,Martelli, conosciuta da tutti come ‘’. A renderlo noto, l’entourage del coocking Show sui suoi profili social. È con grande dolore che salutiamoMartelli, indimenticabile aspirante chef diItalia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste. ?https://t.co/rLZrivXJDB —Italia (@it) August 8, 2021 Una persona e un personaggio ...

