L’agente di Lautaro sulle voci del Tottenham: non è una smentita… (Di domenica 8 agosto 2021) Il Tottenham ha messo nel mirino Lautaro Martinez. L’Inter rischia di perdere un altro big dopo le cessione di Hakimi e Psg e Lukaku al Chelsea. Il club nerazzurro ha già incassato più di 200 milioni di euro e la situazione economica del club adesso è molto più tranquilla. L’Inter ha smentito la cessione di Lautaro Martinez, ma gli Spurs sono pronti a rilanciare l’offerta per convincere il club italiano. Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ai microfoni di FcInter1908 ha affrontato il delicato argomento: “L’offerta del Tottenham? Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è felice in ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 8 agosto 2021) Ilha messo nel mirinoMartinez. L’Inter rischia di perdere un altro big dopo le cessione di Hakimi e Psg e Lukaku al Chelsea. Il club nerazzurro ha già incassato più di 200 milioni di euro e la situazione economica del club adesso è molto più tranquilla. L’Inter ha smentito la cessione diMartinez, ma gli Spurs sono pronti a rilanciare l’offerta per convincere il club italiano. Alejandro Camano, agente diMartinez, ai microfoni di FcInter1908 ha affrontato il delicato argomento: “L’offerta delè un giocatore dell’Inter ed è felice in ...

