Elena Morali, gravi accuse dopo il lutto che l'ha colpita

Elena Morali, la showgirl è dovuta rientrare anticipatamente dalle vacanze per le gravi condizioni della sua cagnolina. Purtroppo, l'animaletto è deceduto e la Morali si è scagliata contro la veterinaria.

Bruttissimo momento quello che sta passando la showgirl, Elena Morali. L'ex concorrente de "La Pupa e il Secchione" è dovuta rientrare in Italia dalla Grecia, dove era in vacanza, per via della morte della sua cagnolina. La showgirl, ha utilizzato Instagram per spiegare tutto il proprio dolore e non ha risparmiato un duro attacco alla veterinaria che ha visitato la cagnolina.

Ultime Notizie dalla rete : Elena Morali Elena Morali disperata: è morta la sua cagnolina Elena Morali è distrutta dal dolore: la sua cagnolina è morta improvvisamente e lei non è riuscita a dirle addio. La showgirl era in vacanza a Zante con il compagno Luigi Mario Favoloso , ma si è ...

Elena Morali a pezzi, morto il cane: accuse alla veterinaria, cos'è accaduto Elena Morali è rientrata in fretta e furia in Italia da Zante, dove si trovava in vacanza con il compagno Luigi Mario Favoloso. A spingerla verso un ritorno forzato sono state le condizioni della sua ...

Elena Morali, posa elastica in spiaggia: fisico statuario BlogLive.it Elena Morali è distrutta: perde la sua cagnolina e attaccata la veterinaria Elena Morali ha dovuto dire addio alla sua cagnolina,, compagna di vita. E la soubrette se la prende con la veterinaria: il suo sfogo.

Elena Morali disperata: è morta la sua cagnolina La howgirl è stata costretta a interrompere in anticipo la vacanza a Zante per raggiungere la sua amica a 4 zampe, che però è deceduta prima del suo arrivo ...

