Duke Nukem Begins | spunta un trailer dello sparatutto Gearbox che non ha mai visto la luce – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 8 agosto 2021) Undi Nuke, il titoloche non ha maila, è stato pubblicato da uno degli animatori legati al progetto.. Nell’oramai lontano 2007aveva iniziato i lavori sucon protagonista il Duca che purtroppo non ha maila. Ora a distanza di quattordici anni èto il rete undel titolo cancellato grazie a uno degli animatori dietro al progetto. Lo ...

Advertising

duke_unreal : RT @TendenciasTech: #Tecnologia Embracer Group compra siete estudios, incluido 3D Realms de Duke Nukem: - TendenciasTech : #Tecnologia Embracer Group compra siete estudios, incluido 3D Realms de Duke Nukem: - Caiuzx : RT @IGNitalia: Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di otto società di gioco, tra cui l'ex publisher di #DukeNukem e #Prey - 3D Real… - IGNitalia : Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di otto società di gioco, tra cui l'ex publisher di #DukeNukem e #Prey… - NoticieroLalo : -

Ultime Notizie dalla rete : Duke Nukem

Tom's Hardware Italia

La software house dietro la saga di Borderlands , Brothers in Arms e il prossimo Wonderlands , ha infatti lavorato a un progetto cancellato relativo alla serie, della quale ha ottenuto i ...L'azienda svedese Embracer ha appena acquisito otto nuove aziende di gioco tra cui l'ex publisher die Prey : 3D Realms. Le varie aziende sono state acquisite attraverso gli otto gruppi operativi sussidiari proprietà di Embracer. Embracer Gro up ha annunciato l'acquisizione di otto aziende ...Un trailer di Nuke Nukem Begins, il titolo Gearbox che non ha mai visto la luce, è stato pubblicato da uno degli animatori legati al progetto.. Nell'oramai lontano 2007 Gearbox aveva iniziato i ...Nell'industria videoludica capita che alcuni prodotti in fase di sviluppo vadano incontro a un destino infausto, e Gearbox ne sa qualcosa.