Cresce l' allarme incendi | i prossimi giorni saranno ad altissimo rischio

(Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Ennesima giornata drammatica sul fronte deglinel centro-sud dell'Italia. Le alte temperature e i venti forti rendono complicato il lavoro di chi deve spegnere i roghi. In provincia di Reggio Calabria la situazione continua a essere preoccupante. Il fronte del fuoco su San Luca, nella Locride, avanza ed è molto vicino alle Foreste Vetuste nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, da poco inserite nel patrimonio Unesco. È in corso una mobilitazione massiccia di uomini e mezzi, con tantissimi volontari. È stato chiesto anche il supporto dell'esercito per salvare le Foreste vetuste. Situazione critica pure nell'area Grecanica. Oggi è tornato a bruciare il Vesuvio. A ...

AGI - Agenzia Italia

Le previsioni meteo dei prossimi giorni non annunciano nulla di buono tanto che è lo stesso Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a lanciare l': 'Il nostro Paese sarà ...Il moto delle onded'intensità. È meglio se torno a riva subito, ora che sono fresco e forte. Ulisse abbaia, in, e salta da una parte all'altra come una capra di montagna. Agli scalini,...Le alte temperature e i venti forti rendono complicato il lavoro di chi deve spegnere i roghi. In provincia di Reggio Calabria la situazione continua a essere preoccupante ...Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, lancia l’allarme per l’ondata di caldo eccezionale in arrivo nei prossimi giorni in ...