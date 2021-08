Covid in Sicilia, Isola ancora prima per contagi: 822 nuovi positivi, 3 vittime (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 822 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.083 tamponi processati nell’Isola. L’incidenza sale al 9% ieri era al 4,4%. L’Isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 14.077 con un aumento di altri 666 casi. I guariti sono 153 il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 822 icasi di19 registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 9.083 tamponi processati nell’. L’incidenza sale al 9% ieri era al 4,4%. L’resta al primo posto per nuovoo giornaliero. Gli attualisono 14.077 con un aumento di altri 666 casi. I guariti sono 153 il Mattino di- Notizie dalla

