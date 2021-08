Centinaia di ragazzi e nessuna norma anti-covid | chiuse tre discoteche in Riviera romagnola

Advertising

Centinaia ragazzi

...di diversi, probabilmente sotto l'effetto di ecstasy e Lsd. Nella discoteca Ecu c'erano tre piste da ballo, altrettanti Dj, e un solo addetto alla sicurezza per far fronte adi ...Tre piste da ballo , altrettanti Dj e un solo addetto alla sicurezza per far fronte adi giovani che ballavano accalcati: oltre mille secondo il Comune, 500 stando alla ...di diversi, ...Nei locali trovate altre irregolarità sulle norme di sicurezza, dalla uscite agli estintori. Una discoteca era stata multata 2 settimane fa ...Ballavano in oltre mille la notte scorsa in una discoteca di Rimini, in violazione di ogni normativa anti-Covid. Per questo, e per altre violazioni riscontrate, la Polizia locale di Rimini ha disposto ...