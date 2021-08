Caltagirone chiede 500 mln di danni. Indaga la Procura di Milano (Di domenica 8 agosto 2021) I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica della Procura intende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti - cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci - siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 8 agosto 2021) I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica dellaintende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti - cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci - siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Caltagirone chiede Mps, Caltagirone chiede 500 mln di danni. E indaga anche la Procura di Milano Tra i rischi legali di Montepaschi dopo la transazione con la fondazione c'è la richiesta di danni per 500 milioni di euro da parte dell'ex socio ed ex amministratore Francesco Gaetano Caltagirone. A riportare la notizia è La Stampa. La richiesta, risalente al 2014, sarebbe stata rinnovata nel 2018, ed è tornata d'attualità nell'ambito delle ricerche che il gruppo sta portando ...

Mps, Caltagirone chiede 500 milioni di danni Ad avanzar la pretesa, un ex socio ed ex amministratore di peso dell'istituto: Francesco Gaetano Caltagirone. La richiesta, secondo quando ricostruito, risale al 2014, è stata rinnovata nel 2018 e ...

