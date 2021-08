Barcellona - Juve | segui la diretta

Advertising

juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - SkySport : ?? La Juve arriva all'hotel di Barcellona ?? Alle 21.30 l'amichevole contro i blaugrana ?? LIVE su Sky Sport Calcio e… - juventusfc : Qui ???????????????? ???????????????? ????????????! ?? Le ?? di questa mattina ? - TUTTOJUVE_COM : Cori per Messi dei tifosi del Barcellona: invocano La Pulce prima della sfida con la Juve - ArMa1518 : RT @deliux9: “Farai finalmente parte delle decisioni del club” Inter vende Lukaku, Barcellona svincola Messi e la Juve rinnova De Sciglio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Juve

Allegri, invece, ha fatto capire nell' intervista rilasciata alla vigilia aTV cosa gli interessa di più del test contro il: " Ho due curiosità sul fatto che alcuni giocatori possano ...La diretta di1' - Si comincia! La Juventus di Massimiliano Allegri scende in campo in maglia bianconera e con Alex Sandro come capitano. Ilbatte il calcio d'inizio. ...Memphis Depay impiega solo 3 minuti per andare in gol contro la Juventus: errore in difesa e bucato Szczesny – VIDEO Memphis Depay impiega solo tre minuti per andare in gol contro la Juventus. Azione ...VIDEO - Il gol di Depay dopo l'errore di Rugani e l'assist di Demir in Barcellona-Juventus nel Trofeo Gamper: ecco la rete dell'1-0 ...