Barbara D’Urso, l’accusa questa volta è pesante: “Merito di Photoshop” (Di domenica 8 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso finisce ancora una volta nel mirino degli hater: ma che cosa è successo questa volta? Tutti i dettagli. Barbara D’Urso è senza alcun dubbio uno dei personaggi più importanti del mondo della televisione. La donna, come gran parte dei conduttori in questo periodo, si sta concedendo un po’ di vacanze, di riposo e Leggi su youmovies (Di domenica 8 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.finisce ancora unanel mirino degli hater: ma che cosa è successo? Tutti i dettagli.è senza alcun dubbio uno dei personaggi più importanti del mondo della televisione. La donna, come gran parte dei conduttori in questo periodo, si sta concedendo un po’ di vacanze, di riposo e

Advertising

zazoomblog : Barbara D’Urso il lato B di marmo riflette in acqua ma è polemica – FOTO - #Barbara #D’Urso #marmo #riflette… - maxsigona : @barbarab1974 Ma Bassetti chi, quello che è apparso sulla copertina di Chi o a Domenica live da Barbara D'Urso? Dot… - infoitcultura : Barbara D'Urso, decisione definitiva di Mediaset: cambia di nuovo tutto! - infoitcultura : Barbara D'Urso in vacanza, la foto in bikini scatena i fan: lato B da urlo Foto - infoitcultura : Barbara D’Urso, drastica decisione sul suo programma: è caos -