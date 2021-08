Amichevoli estive squadre di Serie A, il programma di oggi (Di domenica 8 agosto 2021) Giornata di Amichevoli anche quella odierna per le squadre di Serie A. Ecco le sfide in programma di oggi: Pordenone-Bologna ore 20.30 Parma-Inter ore 19.00 Barcellona-Juventus ore 21.30 Real Madrid-Milan ore 18.30 Napoli-Ascoli ore 17.30 Aston Villa-Salernitana ore 15.00 Az-Torino ore 18.00 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Giornata dianche quella odierna per lediA. Ecco le sfide indi: Pordenone-Bologna ore 20.30 Parma-Inter ore 19.00 Barcellona-Juventus ore 21.30 Real Madrid-Milan ore 18.30 Napoli-Ascoli ore 17.30 Aston Villa-Salernitana ore 15.00 Az-Torino ore 18.00 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

