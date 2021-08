65° anniversario della tragedia di Marcinelle, Mattarella: «Una lezione per l’Europa» (Di domenica 8 agosto 2021) «Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono persero la vita nella tragedia di Marcinelle». Inizia così il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 65° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 20ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Era l’8 agosto del 1956 quando 262 uomini, tra cui ben 136 italiani, morirono intrappolati nella miniera di Marcinelle, in Belgio. È una delle più ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 agosto 2021) «Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono persero la vita nelladi». Inizia così il messaggio del PresidenteRepubblica, Sergio, in occasione del 65°di20ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Era l’8 agosto del 1956 quando 262 uomini, tra cui ben 136 italiani, morirono intrappolati nella miniera di, in Belgio. È una delle più ...

Advertising

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: - ItalyMFA : Messaggio del Ministro @luigidimaio in occasione della 20° Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, n… - vaticannews_it : #8agosto #Marcinelle 65 anni fa la catastrofe nella miniera di Bois du Cazier, le vittime allora furono 262. Un eve… - MattiaGallo17 : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: - Bernardi_UK : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 65° anniversario della tragedia di #Marcinelle: -