Ultime Notizie Roma del 07-08-2021 ore 12:10 (Di sabato 7 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio la Cina con 124 case attivi di covid Cancella mostre ed eventi su larga scala in programma ad agosto il baging International Film Festival 2021 e lavoro 5G convention sono stati rinviati a data da destinarsi Come comunicano gli organizzatori dei 124 casi 80 sono trasmissione domestica 44 invece provengono dall’estero la provincia più colpita e quella dello Yang su con 61 casi trasmessi localmente con questi protocolli nessuno andrà a Pechino alle Olimpiadi Invernali del 2022 l’allarme lo lancia il capo delegazione dell’Italia a TIM alle Olimpiadi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio la Cina con 124 case attivi di covid Cancella mostre ed eventi su larga scala in programma ad agosto il baging International Film Festivale lavoro 5G convention sono stati rinviati a data da destinarsi Come comunicano gli organizzatori dei 124 casi 80 sono trasmissione domestica 44 invece provengono dall’estero la provincia più colpita e quella dello Yang su con 61 casi trasmessi localmente con questi protocolli nessuno andrà a Pechino alle Olimpiadi Invernali del 2022 l’allarme lo lancia il capo delegazione dell’Italia a TIM alle Olimpiadi ...

