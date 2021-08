Tokyo 2020 | equitazione | USA con Jessica Springsteen argento nel salto ostacoli a squadre

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: ?? | Si allunga il record di giorni consecutivi con almeno una medaglia vinta: a Tokyo 2020 abbiamo raggiunto quota 15 gio… - Equestrian_In : #saltoostacoli - #Tokyo2020: il #team #svedese ???? ha confermato tutta la sua stoffa nella #Finale a #squadre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Altro che, nello Spazio si balla senza peso; l'astronauta francese dell'Esa, Thomas Pesquet e i suoi colleghi dell'equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss), hanno mostrato di non aver ...Abraham De Jesus Conyedo Rouano - Ansa . L'italo - cubano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta a. L'azzurro ha superato in rimonta, per 6 - 2, il turco Karadeniz con un parziale finale di 6 - 0 dopo i primi punti messi a segno dall'avversario. Si tratta della medaglia numero 39 per la ...Arriva la medaglia numero 39 per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, merito di Abraham Conyedo nella lotta categoria 97 kg ...L'italo-cubano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta a Tokyo 2020. L'azzurro ha superato in rimonta, per 6-2, il turco Karadeniz con un parziale finale di 6-0 dopo i primi punti m ...