SSP600 Most | prima pole per Manuel Gonzalez

Advertising

motosprint : SSP600, a Most è nuova sfida tra #Aegerter e #Odendaal -

Ultime Notizie dalla rete : SSP600 Most

Motosprint.it

Gli ultimi minuti della Superpole disputata dalla Supersport 600 ahanno regalato un piccolo colpo di scena. Dopo aver dominato i turni del venerdì , Dominique ...prima pole position nella. ...: Aegerter il più veloce del venerdìGrazie al risultato di oggi, lo spagnolo è diventato il polesitter più giovane nella storia della categoria. Prima fila completata da Aegerter e Oettl ...Vanno allo svizzero del team Ten Kate le prime prove libere sul nuovo tracciato di Most in Repubblica Ceca, secondo Manuel Gonzalez per il team ParkinGO. Domani FP3 e Superpole per decretare il polema ...