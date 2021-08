Sbk | GP Repubblica Ceca | Razgatlioglu vince Gara 1 | doppia caduta di Rea

(Di sabato 7 agosto 2021) Topraktrionfa a Most. Bella ladel pilota turco della Yamaha in lotta continua con Jonathan Rea e Scott Redding per la conquista della prima posizione. Secondo posto per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sbk Repubblica

Toprak Razgatlioglu trionfa a Most. Bella la gara del pilota turco della Yamaha in lotta continua con Jonathan Rea e Scott Redding per la conquista della prima posizione. Secondo posto per il ...Diretta/ Superbike streaming video: vince Razgatlioglu! GpCeca 2021Il turco della Yamaha piega Redding all’ultimo giro e vince per 40 millesimi. Locatelli terzo davanti a Rinaldi, Bassani e Gerloff. Rea cade, si rialza e ricade. Ora ha solo 12 punti di vantaggio su T ...Toprak Razgatlioglu approfitta di un clamoroso errore di Rea e ricuce il distacco in classifica vincendo Gara 1 a Most. Il pilota Yamaha beffa all'ultimo giro Scott Redding, secondo e scontento. Chiud ...