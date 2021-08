Risse nel locale e investimenti in strada: attività sospesa per 15 giorni (Di sabato 7 agosto 2021) Pavia, 7 agosto 2021 - "Una situazione di pericolo per la pubblica incolumità". Per questo motivo il Questore di Pavia ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Pavia, 7 agosto 2021 - "Una situazione di pericolo per la pubblica incolumità". Per questo motivo il Questore di Pavia ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e ...

Advertising

stefanoa99 : Nel 2020, registrate più risse sugli aerei che nei pub. - eleonmars : @bad_montax Nel mio quartiere ogni notte, e dico OGNI notte, in una piazza fanno musica, caos e risse con bottiglia… - grondoamore : Ma mi arresterebbero perché picchierei e bestemmierei tutti e farei scoppiare un sacco di risse non sono proprio fa… - FbStorchi : RT @gloquenzi: Aereo Alitalia per Bari strapieno, nessun distanziamento a bordo, sbarco dalle scale senza turnazione per file, passeggeri s… - brumas00 : RT @gloquenzi: Aereo Alitalia per Bari strapieno, nessun distanziamento a bordo, sbarco dalle scale senza turnazione per file, passeggeri s… -