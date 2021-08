Palmisano, un compleanno da trenta e l'oro (Di sabato 7 agosto 2021) La marciatrice pugliese vince la 20 km come l'amico Stano: "Gli avevo promesso di imitarlo, dovevo ricambiare la sorpresa" di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) La marciatrice pugliese vince la 20 km come l'amico Stano: "Gli avevo promesso di imitarlo, dovevo ricambiare la sorpresa" di LEO TURRINI

Advertising

ItaliaTeam_it : Una medaglia d'oro olimpica come regalo di compleanno. Strepitosa @Nelly_Palmisano! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Eurosport_IT : Quando è il tuo 30° compleanno e allora decidi di regalarti l'oro olimpico: tanti auguri Antonella! ??????????… - chetempochefa : Un’altra straordinaria vittoria per l’Italia nella marcia: Antonella #Palmisano, nel giorno del suo compleanno, si… - zazoomblog : Tokyo 2020 il compleanno da favola di Antonella Palmisano: oro nella 20 km marcia - #Tokyo #compleanno #favola… - VentrellapinoFo : RT @chetempochefa: A maggio sono stata ferma 40 giorni e non nascondo di aver pianto, perché avevo paura di dover rinunciare. Invece oggi h… -