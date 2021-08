Operazione ”Pupari 2 0” | GdF sequestra beni per circa 4 milioni di euro

Advertising

AgenziaOpinione : GDF / GUARDIA FINANZA – PADOVA * OPERAZIONE “PUPARI 2.0“: « COMMERCIO PELLET, CIRCA 4 MILIONI DI EURO DI BENI SEQUE… -

2.0": quasi 4 milioni di euro sequestrati per frode fiscale. Maxi frode fiscale nel commercio pelletI Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno eseguito il sequestro preventivo di beni, per un ammontare complessivo di 3 milioni e 800 mila euro, nei confronti dei vertici di un'associazione ...Operazione Pupari 2.0: Comando Provinciale della GdF a Padova - Sequestrati beni per un valore di circa 4 milioni di euro per frode fiscale ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno eseguito il sequestro preventivo di beni, per un ammontare complessivo di 3 milioni e 800 mila euro, nei confronti dei vertici di un’associazione p ...