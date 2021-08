Olimpiadi Tokyo | Giovanni Malagò si congratula con Abraham Conyedo | “Un bronzo che vale!”

(Di sabato 7 agosto 2021) Un’altra giornata con una medaglia si è conclusa per l’Italia a, sede di queste. L’edizione 2021 dei Giochi si sta per chiudere a portare a 39 il computo dei podi è stato il lottatore italo-cubanoche nella categoria dei -97 kg è riuscito a prevalere nella Finale del terzo posto il turco Suleyman Karadeniz. Un riscontro di grande valore dal momento che, dopo aver sofferto per tutto l’incontro,ha avuto il guizzo nelle ultime battute per riuscire ribaltare l’esito della sfida. A riconoscere le qualità di questa medaglie e le doti dell’atleta è stato il presidente del ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - safalabolo : La classe operaia va alle Olimpiadi - vallychan : Quando Sailormoon conquista le Olimpiadi ti ricordi di essere a Tokyo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Festa grande questa sera all'Ambasciata d'Italia in Giappone in onore degli azzurri, della delegazione di atleti, dirigenti e accompagnatori, e degli inviati dall'Italia per ledi...Ledisaranno ricordate come le migliori della storia dello sport italiano. Con almeno 38 medaglie, è stato già superato con due giorni di anticipo il record di 36, raggiunto a Los ...Un'altra giornata con una medaglia si è conclusa per l'Italia a Tokyo, sede di queste Olimpiadi. L'edizione 2021 dei Giochi si sta per chiudere a portare a 39 il computo dei podi è stato il lottatore ...Volare. Lo fanno quattro ragazzi italiani sulla pista olimpica di Tokyo, mentre alle loro spalle gli altri sessanta milioni da casa soffiano con un 'ooooh'. È una notte magica ...