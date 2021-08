«Negare Srebrenica è reato» Scontro sulla memoria

(Di sabato 7 agosto 2021) Nell’ufficio della procura in Bosnia-Erzegovina sono piovute ventidue denunce in dieci giorni, tutte contestano lo stesso: aver negato il genocidio di. La prima è stata sporta da Camil Durakovic, ex sindaco della cittadina, teatro della più aberrante pagina che sia mai stata scritta nella storia del secondo dopoguerra in Europa, contro Branimir Djuricic, giornalista dell’emittente pubblica della Republika Srpska (una delle due entità di cui è composta la Bosnia-Erzegovina, a maggioranza serba, ndr). Da appena un giorno era … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

È piena crisi istituzionale in Bosnia Erzegovina, dove il parlamento dell'entità serba, la Republika Srpska, ha respinto gli emendamenti di legge voluti dall'Alto rappresentante che puniscono chi nega ...