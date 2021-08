Messi al PSG | Le Parisien | “Entro domani la chiusura”

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : #Calciomercato | #Messi al @PSG_inside: 'Trattative chiuse. Più tardi l'annuncio', twitta un membro della famiglia… - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - planete_barca : RT @LaRondaradio: ?? Leo Messi a un paso del PSG - njnebaleo : @PSG_inside messi messi -

Ultime Notizie dalla rete : Messi PSG

Prima però Mourinho vuole un nuovo centravanti e in questo senso la soluzione può essere proprio Mauro Icardi, chiuso aldall'arrivo didal Barcellona. La pista alternativa, sia per la Roma ...Più tardi l'annuncio", ha scritto Al Thani con gli hashtag #e #. In giornata è attesa quindi la comunicazione da parte della società vice campione di Ligue 1, che questa sera debutta in ...Lionel Messi è vicino a vestire la maglia del PSG. La romantica storia calcistica tra il fuoriclasse di Rosario e il Barcellona, ha trovato la sua amara conclusione con il mancato rinnovo contrattuale ...L'ex attaccante del Barcellona Lionel Messi avrebbe scelto di vestire la maglia del Paris Saint-Germain, entro domani potrebbero essere definiti gli ultimi dettagli ...