Lega, malumori sul certificato Ma Salvini vira sui migranti (Di sabato 7 agosto 2021) Green pass, rimangono le resistenze di Borghi e Bagnai. Matteo punta il dito sulla Lamorgese: brilla per assenze Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Green pass, rimangono le resistenze di Borghi e Bagnai. Matteo punta il dito sulla Lamorgese: brilla per assenze

Advertising

Siciliano741 : RT @Lasiciliaweb: Sammartino e Sudano alla Lega, il battesimo di Salvini Vertice in Sicilia dopo i malumori di qualche dirigente: 'Puntiamo… - Lasiciliaweb : Sammartino e Sudano alla Lega, il battesimo di Salvini Vertice in Sicilia dopo i malumori di qualche dirigente: 'Pu… - MorenoMancinel2 : @minasettembre La perdita di consensi a favore della Meloni, i malumori dentro il partito, alla festa della Lega d… - ML14130444 : Nel corso dell’intervista, il colpo di scena: in diretta le parole di Giancarlo Giorgetti a Milano Marittima durant… - Mirandola59 : RT @serebellardinel: Terremoto in casa @LegaSalvini! A scuotere il #Carroccio sono i malumori di #Giorgetti, che dichiara: “Non mi ricandi… -