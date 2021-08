James Gunn: “Se pensate che The Suicide Squad sia folle non sapete che vi aspetta con la serie su Peacemaker!” (Di sabato 7 agosto 2021) Intervista a James Gunn, regista di The Suicide Squad - Missione Suicida, con Margot Robbie, Idris Elba e John Cena, che tornerà a interpretare Peacemaker anche nell'omonima serie tv. Come direbbe il sommo Ian Malcolm di Jurassic Park, caosologo interpretato da Jeff Goldblum nel film di Steven Spielberg: "L'hai fatto. Brutto figlio di puttana!". Questa è una delle prime reazioni che vengono in mente alla fine di The Suicide Squad - Missione Suicida, film che mette in campo i peggiori villain della DC contro un nemico comune. E non ha paura di essere completamente fuori di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021) Intervista a, regista di The- Missione Suicida, con Margot Robbie, Idris Elba e John Cena, che tornerà a interpretare Peacemaker anche nell'omonimatv. Come direbbe il sommo Ian Malcolm di Jurassic Park, caosologo interpretato da Jeff Goldblum nel film di Steven Spielberg: "L'hai fatto. Brutto figlio di puttana!". Questa è una delle prime reazioni che vengono in mente alla fine di The- Missione Suicida, film che mette in campo i peggiori villain della DC contro un nemico comune. E non ha paura di essere completamente fuori di ...

