Hockey ghiaccio, prende il via il raduno in vista del torneo pre-olimpico di Riga (Di sabato 7 agosto 2021) Ha preso il via nella giornata odierna il raduno di Egna (BZ) della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio che comincia l’avvicinamento al torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Riga, in Lettonia, dal 26 al 29 agosto. Il sogno dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 parte oggi. Il programma prevede il ritiro fino al 15 agosto, quindi toccherà al trasferimento in direzione di Vienna il 21 e 22 agosto, infine la partenza per la Lettonia il 23 agosto. Sono ventotto gli atleti convocati per il raduno altoatesino, al termine del quale verranno poi comunicati i nomi di chi ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Ha preso il via nella giornata odierna ildi Egna (BZ) della Nazionale italiana disuche comincia l’avvicinamento aldi Qualificazione Olimpica in programma a, in Lettonia, dal 26 al 29 agosto. Il sogno dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 parte oggi. Il programma prevede il ritiro fino al 15 agosto, quindi toccherà al trasferimento in direzione di Vienna il 21 e 22 agosto, infine la partenza per la Lettonia il 23 agosto. Sono ventotto gli atleti convocati per ilaltoatesino, al termine del quale verranno poi comunicati i nomi di chi ...

Advertising

OA_Sport : #Hockeyghiaccio, prende il via il raduno in vista del torneo pre-olimpico di Riga - sportal_it : Hockey ghiaccio: Italia avanti con Greg Ireland - LaurettaOngaro : @Eurosport_IT ?? i “mutamenti del clima” ... a #Beijing2022 la squadra brasiliana vincerà l’oro nel hockey su ghiaccio ????? - twindiano70 : @ArturoMarghera @CucchiRiccardo È un momento particolare per lo sport italiano... tutto va alla grande. Ci fossero… - ivomirko : @swimmerpg Vale la pena di ricordare che in questo modo il cav. Grand. Lup. Mann. schiantò rugby, hockey su ghiacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey, Mastini e Valpellice bulldog si potranno scambiare giovani giocatori Mastini Varese Hockey, iscritta al campionato nazionale di hockey su ghiaccio IHL, e Valpellice Bulldogs di Torre Pellice (TO), iscritta al campionato nazionale di hockey su ghiaccio IHL Division 1, hanno raggiunto un accordo ufficiale di Farm Team per la ...

Stoffa da campioni: Cambio di gioco, Disney+ ordina la seconda stagione Evan e i suoi compagni di squadra torneranno presto sul ghiaccio! Arriva, poco più di due mesi dopo il finale del ciclo inaugurale, la notizia del rinnovo a ...in una squadra giovanile di hockey ...

Hockey ghiaccio: Italia avanti con Greg Ireland Sportal Hockey ghiaccio: Italia avanti con Greg Ireland Avanti con Ireland. Greg Ireland resta alla guida della Nazionale Italiana Senior di hockey anche nella prossima stagione olimpica, a partire proprio dal fondamentale torneo di Ri ...

Tokyo 2020, Mornati: "Con queste regole, nessuno andrà alle Olimpiadi di Pechino" Il segretario generale del Coni e i Giochi invernali in programma tra soli sei mesi: "La Cina è chiusa, quarantena e niente voli. Sarà ...

Mastini Varese, iscritta al campionato nazionale disuIHL, e Valpellice Bulldogs di Torre Pellice (TO), iscritta al campionato nazionale disuIHL Division 1, hanno raggiunto un accordo ufficiale di Farm Team per la ...Evan e i suoi compagni di squadra torneranno presto sul! Arriva, poco più di due mesi dopo il finale del ciclo inaugurale, la notizia del rinnovo a ...in una squadra giovanile di...Avanti con Ireland. Greg Ireland resta alla guida della Nazionale Italiana Senior di hockey anche nella prossima stagione olimpica, a partire proprio dal fondamentale torneo di Ri ...Il segretario generale del Coni e i Giochi invernali in programma tra soli sei mesi: "La Cina è chiusa, quarantena e niente voli. Sarà ...