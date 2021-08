Green pass, da ristoranti e palestre a centri commerciali e bingo: dove è obbligatorio. Le domande più frequenti (Di sabato 7 agosto 2021) Alberghi, piscine, bar, palestre, sono i luoghi dove è obbligatorio esibire il Green pass. Ma caso per caso la situazione cambia e, in attesa delle faq di chiarimento del governo, spesso... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 agosto 2021) Alberghi, piscine, bar,, sono i luoghiesibire il. Ma caso per caso la situazione cambia e, in attesa delle faq di chiarimento del governo, spesso...

Advertising

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - la_gori7 : RT @borghi_claudio: Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scriverla.… - armando06640957 : RT @borghi_claudio: La Lega dopo la sconfitta sul Green Pass, Borghi: 'Ci hanno ignorati, ora battaglia in Parlamento' -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, il dubbio di Giorgia Meloni: 'Obbligo mascherato per non risarcire in caso di problemi?' 'Non sarà che scelgono l'obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?'. È l'interrogativo che si pone, a proposito del Green pass, la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'La Stampa'. 'Così come configurato è un obbligo vaccinale mascherato e non una misura di contenimento dell'epidemia. Se il governo ...

Caldo africano fino a Ferragosto, picchi oltre 45°C: ecco dove Read More Primo Piano Green pass Italia: cosa c'è da sapere sui controlli, occhio alle multe 7 Agosto 2021 Green Pass obbligatorio in vigore in tutta Italia. Da ieri, venerdì 6 agosto, i titolari di ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass obbligatorio a scuola e all'Università: le nuove regole Il governo Draghi ha varato le regole per quanto riguarda l’uso del Green Pass a scuola e all’Università. “Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno esser ...

Cisl chiarisce: green pass obbligatorio anche per le mense aziendali • Imola Oggi Lo afferma il segretario confederale della Cisl Angelo Colombini dopo l’incontro sul green pass e sicurezza sul lavoro con i ministri Orlando e Speranza utile per fare chiarezza su sicurezza e utilizz ...

'Non sarà che scelgono l'obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?'. È l'interrogativo che si pone, a proposito del, la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'La Stampa'. 'Così come configurato è un obbligo vaccinale mascherato e non una misura di contenimento dell'epidemia. Se il governo ...Read More Primo PianoItalia: cosa c'è da sapere sui controlli, occhio alle multe 7 Agosto 2021obbligatorio in vigore in tutta Italia. Da ieri, venerdì 6 agosto, i titolari di ...Il governo Draghi ha varato le regole per quanto riguarda l’uso del Green Pass a scuola e all’Università. “Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno esser ...Lo afferma il segretario confederale della Cisl Angelo Colombini dopo l’incontro sul green pass e sicurezza sul lavoro con i ministri Orlando e Speranza utile per fare chiarezza su sicurezza e utilizz ...