GP Stiria | qualifiche MotoGP | Martin imperatore d’Austria

Il GP di Stiria della MotoGP entra nel vivo con le qualifiche. E che qualifiche! Al termine di un turno al cardiopalma, la Ducati ribadisce la sua supremazia al Red Bull Ring, con Jorge Martin. Lo spagnolo piazza la Desmosedici Pramac al palo con uno strepitoso 1'22?994. "Martinator" precede Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, in prima fila su una pista "nemica" della Yamaha. La festa Rossa prosegue con Jack Miller e Johann Zarco, occupanti della seconda fila con il quarto ed il sesto tempo rispettivamente. In mezzo, c'è la Suzuki di Joan Mir, che comincia ad essere efficace anche in prova.

