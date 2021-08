Ecco il trequartista per il Milan di Pioli (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto scrive Tuttosport ( riportato da Tuttomercatoweb) Maldini ha raggiunto un accordo di massima con Josip Ilicic. Dopo i tanti nomi fatti nell’ultimo mese e mezzo, da Vlasic ad Isco, fino ad arrivare a James Rodriguez, i rossoneri virano decisi sullo sloveno. Il prezzo del cartellino si aggira tra i 6 e gli 8 milioni, e il Milan ne vorrebbe sborsare circa 4. Nell’operazione potrebbero essere coinvolti anche dei bonus per Pessina in favore del Milan che verrebbero annullati. Inoltre l’Atalanta avrebbe aperto la trattativa alla formula del prestito oneroso. Intanto Ilicic non è stato convocato per la mini tourneè dell’Atalanta in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto scrive Tuttosport ( riportato da Tuttomercatoweb) Maldini ha raggiunto un accordo di massima con Josip Ilicic. Dopo i tanti nomi fatti nell’ultimo mese e mezzo, da Vlasic ad Isco, fino ad arrivare a James Rodriguez, i rossoneri virano decisi sullo sloveno. Il prezzo del cartellino si aggira tra i 6 e gli 8 milioni, e ilne vorrebbe sborsare circa 4. Nell’operazione potrebbero essere coinvolti anche dei bonus per Pessina in favore delche verrebbero annullati. Inoltre l’Atalanta avrebbe aperto la trattativa alla formula del prestito oneroso. Intanto Ilicic non è stato convocato per la mini tourneè dell’Atalanta in ...

