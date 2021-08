Ciclismo su pista | Marco Villa | “Consonni | prima di partire | è andato in panico e non stava bene | ha avuto un giramento di testa”

(Di sabato 7 agosto 2021) L’odierna Madison maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 ha regalato decisamente meno gioie, all’Italia, rispetto all’Omnium e all’inseguimento a squadre. Elia Viviani e Simone, infatti, non sono riusciti a tenerealle coppie di Danimarca, Regno Unito e Francia. I due azzurri hanno concluso la gara solamente in decima posizione, senza riuscire a lottare coi migliori, e hanno anche perso un giro. La Madison, va detto, era la disciplina che offriva meno chance di medaglia ai portacolori del Bel Paese. Già ai Mondiali di Berlino 2020, infatti,e Viviani avevano sofferto contro le coppie che, al loro interno, ...

Attenzione anche alla Madison di ciclismo su pista, dove l'Italia schiera la coppia formata da Simone Consonni ed Elia Viviani, entrambi già sul podio in altre gare nel velodromo di Izu. L'odierna Madison maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 ha regalato decisamente meno gioie, all'Italia, rispetto all'Omnium e all'inseguimento a squadre. Elia Viviani e Simone Consonni, infatti, non sono riusciti a tenere alle coppie di Danimarca, Regno Unito e Francia. Elisa Balsamo sarà regolarmente al via nell'omnium femminile, gara che chiuderà il programma di ciclismo su pista di Tokyo2020. Lo staff ha deciso di confermare Balsamo, fugando ogni possibile dubbio ...