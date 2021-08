Un week end che regala emozioni per i Vergine: amore in periodo no per Sagittario. Le stelle di Paolo Fox (Di venerdì 6 agosto 2021) Ariete – Attenzione a questioni sentimentali rimaste in sospeso, verso la fine del mese potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece sono in arrivo novità, non esitare a contattare delle persone che potrebbero aiutartiEntra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Toro – Chi ha un’età superiore ai 40anni, dovrà affrontare a viso scoperto le persone che lo circondano. Sul lavoro invece rispetto allo scorso anno, qualcosa è cambiato, novità in arrivo.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Gemelli – In amore, se la tua storia va bene non soffermarti sui dettagli; attenzione ai tradimenti. Sul lavoro invece sono possibili ritardi, nulla però che non possa esser ... Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021) Ariete – Attenzione a questioni sentimentali rimaste in sospeso, verso la fine del mese potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece sono in arrivo novità, non esitare a contattare delle persone che potrebbero aiutartiEntra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Toro – Chi ha un’età superiore ai 40anni, dovrà affrontare a viso scoperto le persone che lo circondano. Sul lavoro invece rispetto allo scorso anno, qualcosa è cambiato, novità in arrivo.Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook Gemelli – In, se la tua storia va bene non soffermarti sui dettagli; attenzione ai tradimenti. Sul lavoro invece sono possibili ritardi, nulla però che non possa esser ...

