Advertising

udine20 : Trieste Rock Summer Festival. Fino all'8 agosto 2021 al Castello di San Giusto - - ItinDiViaggio : RT @DiscoverTrieste: #Trieste Summer Rock Festival: dal #5agosto all’8 agosto al Castello di San Giusto! - DiscoverTrieste : Giovedì #5agosto al #Trieste Summer Rock Festival 'METAMORFOSI' e 'PASSOVER'! Ingresso libero, prenotazione raccoma… - Giorgio_RossiTs : RT @DiscoverTrieste: #Trieste Summer Rock Festival: dal #5agosto all’8 agosto al Castello di San Giusto! - DiscoverTrieste : #Trieste Summer Rock Festival: dal #5agosto all’8 agosto al Castello di San Giusto! -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Rock

Il Friuli

XVIIISummer Festival. Dal 5 all'8 agosto 2021 al Castello di San Giusto () in concerto gruppi storici del Progressive e del New Progressive contemporaneo: per la prima volta al festival ...Sarà interamente dedicata al Progressive italiano e vedrà alternarsi sul palco del Castello di San Giusto formazioni storiche e gruppi del New Progressive contemporaneo ilSummer Festival 2021. La filosofia alla base del tradizionale e atteso evento musicale estivo, giunto alla XVIII edizione e inserito nel calendario diEstate, è quella di ...Si apre oggi il sipario su Fabriano Scena d’Estate, nove appuntamenti al Teatro Gentile e ai Giardini del Poio per la rassegna in programma dal 6 al 28 agosto. L’inaugurazione ai Giardini del Poio (or ...Oliver Alex Fabbro è un cantante e uno scrittore mentre Lorenzo Visintin è pianista e compositore. Saranno loro a rappresentare la loro città, Trieste, durante la finale regionale della 34a edizione d ...