Tokyo 2020 live | l' Italia è da record | Palmisano e Busà | gli ori del Sud

(Di venerdì 6 agosto 2021) Cinque medaglie nella giornata di ieri per scattare nel medagliere e insidiare la Francia, adesso vicinissima. L'vuole proseguire nel suo momento magico alle Olimpiadi die la gioia...

La 37esima medaglia italiana è d'oro. Luigi Busà ha vinto la finale del karate, categoria 75kg, contro il campione azero Rafael Aghayev. Per Busà arriva così la prima medaglia olimpica, dopo la ...Luigi Busa' ha vinto la medaglia d'oro nel karate, specialita' kumite, categoria - 75 kg. In finale il siciliano ha sconfitto 1 - 0 l'azero Rafael Aghayev. Bronzo all'ucrainao Stanislav Horuna e all'...TOKYO - "Stanotte non sono riuscito a dormire, mi sono detto: prima voglio la medaglia al collo e poi si pensa a dormire. Inizio a sentire il peso della medaglia sul collo, sta iniziando a ...