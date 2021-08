Tokyo 2020 | Busà oro nel karate

(Di venerdì 6 agosto 2021) Luigivince la medaglia d’oro nel, specialità kumite 75 kg, alle Olimpiadi di. Il 33enne siciliano sconfigge in finale l’eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. E’ il nono oro per l’Italia team ai Giochi, la 37esima medaglia in totale, nuovo record assoluto. Funweek.

La 37esima medaglia italiana è d'oro. Luigi Busà ha vinto la finale del karate, categoria 75kg, contro il campione azero Rafael Aghayev. Per Busà arriva così la prima medaglia olimpica, dopo la ...Luigi Busa' ha vinto la medaglia d'oro nel karate, specialita' kumite, categoria - 75 kg. In finale il siciliano ha sconfitto 1 - 0 l'azero Rafael Aghayev. Bronzo all'ucrainao Stanislav Horuna e all'...Serbia e Grecia giocheranno la finale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella prima semifinale la Grecia ha battuto per 9-6 l'Ungheria, mentre nella seconda i campioni in ...(ANSA) - TOKYO, 06 AGO - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Luigi Busà è medaglia d'oro nella specialità kumite 75 chili di karate. Nella finale per il primo posto l'azzurro ha sconfitto l'azero Rafael ...