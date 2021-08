Temptation Island, una coppia protagonista dell’edizione dello scorso anno è tornata insieme! (Di venerdì 6 agosto 2021) Antonio Giungo e Nadia Chahar sono stati i protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island. Nel docu – reality di Canale 5, condotto da Alessio Marcuzzi, i due erano usciti mano nella mano, nonostante Antonio lamentasse nella ragazza una forte immaturità. Due mesi fa Nadia aveva annunciato sul proprio profilo Instagram la fine della relazione con il ragazzo, non specificandone però i motivi e invitando i suoi seguaci a non farle domande. Oggi i due ragazzi sono tornati insieme! Ieri sera Speranza Capasso, altra protagonista di Temptation Island, ha condiviso un video con Nadia e ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 agosto 2021) Antonio Giungo e Nadia Chahar sono stati i protagonisti dell’ottava edizione di. Nel docu – reality di Canale 5, condotto da Alessio Marcuzzi, i due erano usciti mano nella mano, nonostante Antonio lamentasse nella ragazza una forte immaturità. Due mesi fa Nadia aveva annunciato sul proprio profilo Instagram la fine della relazione con il ragazzo, non specificandone però i motivi e invitando i suoi seguaci a non farle domande. Oggi i due ragazzi sono tornatiIeri sera Speranza Capasso, altradi, ha condiviso un video con Nadia e ha ...

