Spiacevole incidente per Vasco Rossi: è caduto dalla bicicletta, come sta (Di venerdì 6 agosto 2021) Vasco Rossi è stato vittima di uno Spiacevole incidente, è caduto dalla bici e si mostra col tutore: cos’è esattamente successo. La notizia di questo Spiacevole imprevisto è stata data dallo stesso artista. Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio social, non privo di umorismo, com’è suo solito, avvisando tutti i suoi fan. Ovviamente, i follower L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 6 agosto 2021)è stato vittima di uno, èbici e si mostra col tutore: cos’è esattamente successo. La notizia di questoimprevisto è stata data dallo stesso artista.ha pubblicato un messaggio social, non privo di umorismo, com’è suo solito, avvisando tutti i suoi fan. Ovviamente, i follower L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

OttoR46657869 : RT @RobertoLocate14: Non sono qui per farmi trattare male. A seguito di uno spiacevole 'incidente di percorso', ho deciso di chiudere per u… - ottogattotto : RT @RobertoLocate14: Non sono qui per farmi trattare male. A seguito di uno spiacevole 'incidente di percorso', ho deciso di chiudere per u… - nuccia20 : RT @RobertoLocate14: Non sono qui per farmi trattare male. A seguito di uno spiacevole 'incidente di percorso', ho deciso di chiudere per u… - huge1961 : RT @RobertoLocate14: Non sono qui per farmi trattare male. A seguito di uno spiacevole 'incidente di percorso', ho deciso di chiudere per u… - WomanWithPen : RT @RobertoLocate14: Non sono qui per farmi trattare male. A seguito di uno spiacevole 'incidente di percorso', ho deciso di chiudere per u… -