Sanremo 2022, Amadeus conduttore per la terza volta: merito dei Maneskin (Di venerdì 6 agosto 2021) Amadeus sarà ufficialmente il conduttore di Sanremo 2022! A confermarlo è la dirigenza Rai, che nel comunicato tesse le lodi del protagonista degli ultimi due anni del Festival: capace di portare nuova luce e successo all'evento musicale. L'incredibile ascesa dei Maneskin, scelti nel cast dell'anno passato, proprio da Amadeus, è stata fondamentale per questa scelta....

Raiofficialnews : ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo.… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris al Festival di #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo… - Agenzia_Ansa : Amadeus fa tris a Sanremo: sarà direttore artistico e conduttore dell'edizione 2022, per il terzo anno consecutivo.… - _bloodsangel : RT @lastgiuli: amadeus confermato conduttore di sanremo 2022 eccoci qua tutti pronti a fare after anche l'anno prossimo - Paola30502511 : RT @massyallmusic: Sono molto felice! #amadeus #sanremo2022 -