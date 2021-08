Roma | Raggi non pubblica la relazione di fine mandato | rischia lo stipendio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il Campidoglio grillino si dimentica dire sul sito del Comune ladi(pudore? negligenza?) e la Corte dei Conti scrive alla sindaca Virginia: se non ci arriva il documento ti blocchiamo una parte dello. Succede a. Un passo indietro: a sessanta giorni dal voto, per legge, l'ente devere sul proprio sito questadi"aldi rendere effettivo il controllo dei cittadini in occasione delle prossime ...

andreapurgatori : Flambus e cassonetti stracolmi ma #Raggi si dà 9 in pagella. E premia i dipendenti con 36 milioni - matteosalvinimi : Giovedì pomeriggio di agosto, Municipio VII di Roma, quanta bella gente con la Lega! Ciao ciao Raggi ?? - virginiaraggi : Anche quest’anno il Vicariato metterà a disposizione per le scuole di Roma le aule del catechismo e gli spazi parro… - benebravabis : RT @matteosalvinimi: Giovedì pomeriggio di agosto, Municipio VII di Roma, quanta bella gente con la Lega! Ciao ciao Raggi ?? - nat7921 : @Mov5Stelle Tutti sportivi oggi, ma avete regalato le prossime Olimpiadi a Parigi grazie alla Raggi sindaca a Roma. VAFFFANCULO -

Fabio Martini per 'La Stampa' virginiacarlo calenda roberto gualtieri enrico michetti foto di bacco La battaglia per il Campidoglio si sta trasformando in un bizzarro mercato elettorale: è l'ora delle offerte 'imbattibili'. Pur di ..Con 13 miliardi di debito e lo schifo che vediamo a, a 2 mesi dal voto laelargisce 36 milioni di premi per la 'buona amministrazione'? Davvero ci chiediamo come fanno i romani a non ...Lettera della Corte dei conti alla grillina: manca il documento sui cinque anni in Comune, pronte sanzioni sugli emolumenti ...Esplode la rabbia dei commercianti nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi. “I commercianti di via Nazionale da qualche giorno si ...